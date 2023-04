Dimentico di Enrico Ruggeri | un racconto struggente sull’Alzheimer con la sensibilità di un cantautore testo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 21 aprile 2023) Unè anche un divulgatore nel senso più scientifico e accademico del termine:dilo dimostra, e sullache è propria dell’artista milanese non abbiamo mai avuto dubbi. Il, a questo giro, racconta il tormento dei ricordi con il cuore e la bocca di una persona affetta dal morbo di Alzheimer – per questo il titolo– e nel farlo impiega tutta la poesia di cui è capace. Che la sua penna sappia arrivare dritta all’anima lo abbiamo appreso dai tempi de Il Portiere Di Notte e Peter Pan, ma anche in compagnia di Gianni Morandi e Umberto Tozzi con Si Può Dare Di Più. Per un’immersione completa nella storiachevuole raccontare la ...