Dimaggio Penny Italia | ' Bilancio di sostenibilità tappa importante'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Milano, 21 apr.(Adnkronos) - "Ildirappresenta perunaimportantissima e imprescindibile nel suo percorso di. Un percorso intrapreso da anni e sviluppato ulteriormente nel corso del 2022 con partner importanti come Coripet e Too good to go, per citarne alcuni, come promotori, insieme a noi, di questo percorso di". Così Monica, responsabile private label edi, in occasione della presentazione del primodipubblicato dall'azienda ed elaborato con il supporto metodologico dei professionisti di PwC. “Il piano – prosegue ...