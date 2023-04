Diesel e Durex | ci siamo!

Adori le collaborazioni tra i brand Dai un'occhiata qui : LEGO collabora con Disney per festeggiare il suo 100° anniversario Una montagna di preservativi:insieme aalla Milano Fashion ...insieme aalla Milano Fashion Week La partnership è stata svelata durante la sfilata al Superstudio Maxi . I modelli hanno sfilato attorno a una montagna di 200 mila scatole di ...L'invito dialla FW 2023 I modelli hanno sfilato attorno a una montagna di 200 mila scatole di preservativicon il logo rosso e bianco di. Gli scenari avanguardisti sono diventati ...

La capsule collection tra Diesel e Durex arriverà presto nei negozi GQ Italia

The unisex apparel collection, which is due to release on April 27, is comprised of five styles, led by straight-legged jeans highlighted with "For Sucsexful Living" branding in red. The Durex logo is ...Courageous in his style choices, the belgian designer has revolutionized the concept of streetwear. And the creative dialogue he has engaged in as ...