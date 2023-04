Dichiarazione dei redditi | uno su quattro dichiara meno di 15 mila euro I dati Nuovo 730 | addio scontrini e nuove aliquote 

Riguardo l' Iva , il numero totalecontribuenti che hanno presentato laper l'anno d'imposta 2021 è pari a circa 4,2 milioni (+0,8% rispetto al 2020), per un volume d'affari ...... chi non ha paura di Putin", risponde un giovane, unopochi che - oltre al russo - parla anche ... dalla nostra posizione vicina all'ambasciata di Mosca, facciamo una chiaracontro la ...... con trasmissioni TV a diffusione nazionale e residente a Cassano Magnago ( Varese ), è stata denunciata per truffa e omessaredditi. Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), ...

Il figlio del presidente Usa, secondo il whistleblower che verrà ascoltato dal Congresso, avrebbe goduto di un trattamento di favore. Il secondogenito di Joe Biden è sotto indagine per presunte violaz ...Il governo Meloni ha annunciato di voler tagliare qualche detrazione e deduzione fiscale per finanziare la riforma fiscale: quali bonus verranno cancellati nel 2024