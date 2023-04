Di ‘invasioni’ pacifiche e reali | perché in Italia il pericolo della sostituzione etnica non esiste

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il caso “Lollobrigida” (con la coda satiricavignetta del Natangelo) sta occupando le prime pagine di tutti i giornali e telegiornali, ma in entrambi gli schieramenti noto già a prima vista forzature dettate più dalle rivalità politiche “nostrane” che da conoscenze profonde. Il” innonproprio,se si dà l’esatto significato alle parole non c’è proprio nessuno che sta tentando di sostituire il popolono coi popoli provenienti dall’Africa (o altrove).a mio parere per ora solo un– in tempi non brevissimi – di un cambio di maggioranza sulla etnicitàpopolazione residente ma non una ...