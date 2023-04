Design e arredamento | nel mondo cresce la voglia di Made in Italy

(Di venerdì 21 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Ilinè richiesto in tutto il. Ad oggi per quello che riguarda food,e fashion siamo i primi al, infatti esportiamo tanti di questi prodotti. Penso che per le aziende oggi sia fondamentale internazionalizzare il proprio prodotto perchè se vuoi diventare un brand devi posizionarti a livello internazionale. Non lo diventi vendendo tanto ma facendore il tuo marchio. Ad oggi ilinè richiesto soprattutto nel mercato di Cina, America ed Emirati Arabi”. Lo ha detto Luca Valle, amministratore delegato di Home Italia, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy.Home Italia apre il primo showroom a Guangzhou, in Cina, all'interno dello spazio “Louvre”. “E' ...

Il mercato asiatico offre grandi opportunità a chi opera nell', ma anche l'industria dei servizi in interiorsta crescendo a grande velocità. "FIND - ha proseguito Sozzi - è una ...... appuntamento importantissimo per migliaia di imprese che operano nel settore dell'. ... Milano - 31esima edizione della biennale Euroluce, manifestazione dedicata aldell'illuminazione ...... potete optare per motivi in tonalità tenui che lascino risaltare anche l'della stanza, ... Tutti questi marchi sono disponibili nella nuova versione europea delshop DesignVille.eu ...

Design Week, i 10 pezzi di arredamento per avere una casa «da rivista» (anche senza spendere troppo) Corriere della Sera

