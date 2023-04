Derby emiliano | a Diaw risponde Benedyczak

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ilregala spettacolo e due gol nei primi 16?, poi si spegne e alla fine il pari va bene sia al Modena, sempre più lontano dalla zona calda (+7), che al Parma, che aggancia la Reggina al 5°posto. Parte forte la squadra di Tesser pericolosa con(tocco out su uscita di Buffon) e poi avanti grazie al corner di Tremolada chespizza sul primo palo, sulla linea la deviazione decisiva sembra di Silvestri, ma il gol, almeno per il momento, viene assegnato a. La gioia di casa dura poco, perché dopo 2? dalla punizione di Estevez arriva la sponda di Cobbaut perche fredda Gagno con un missile sotto la traversa. Dopo 16? di fuoco la gara si spegne un po’ e solo il Parma sfiora il gol col tiro da fuori di Estevez (34?) che coglie il palo. Nella ripresa la ...

(Di venerdì 21 aprile 2023) La 33giornata è iniziata con l'anticipo di venerdì sera del match tra Modena e Parma, disputatosi al Braglia e terminato 1-1. Tutto si risolve nel primo tempo: sbloccano il risultato i canarini al 13' con Diaw che, sugli sviluppi di un corner...

Inzaghi, Pioli e Ancelotti cresciuti in cento chilometri tra il Po e le nebbie. Lo scrittore Paolo Nori: "Da questa terra hanno preso la capacità ...Tre allenatori italiani su quattro alle semifinali di Champions League sono nati tra Reggio Emilia, Parma e Piacenza senza mai dimenticare le origini ...