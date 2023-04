Denunciata la cartomante truffatrice che ha raggirato una giovane malata di Sla

... lo stesso, dopo aver conosciuto la medium tramite un programma TV, veniva persuaso di trovarsi dinanzi a un pericolo con conseguenze addirittura mortali per cui, sempre secondo la, vi era ...Una donna di 67 anni, sedicentee sensitiva nota sulle piattaforme social come "Asia" , con trasmissioni TV a diffusione nazionale e residente a Cassano Magnago (Varese), è stataper truffa e omessa ...commenta Una sedicentee sensitiva di Cassano Magnago , in provincia di Varese, è stataper truffa e omessa dichiarazione dei redditi. La donna di 67 anni è nota sulle piattaforme social come 'Asia' ed ...

Varese, truffava clienti e non pagava le tasse: denunciata cartomante - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sono stati sequestrati 900mila euro a una donna di 67 anni, famosa cartomante e sensitiva sui social network poteva contare anche su diverse trasmissioni TV a diffusione nazionale. Lettura delle carte ...Varese - Una donna di 67 anni, sedicente cartomante e sensitiva è stata denunciata. I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal ...