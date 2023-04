Denunciata cartomante dell’occulto | sequestrati 900mila euro

(Di venerdì 21 aprile 2023) e beni immobili acquisiti con attività illecita I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro al termine di un’indagine per reati tributari e di truffa nei confronti di una sedicente maga, operante su tutto il territorio nazionale, tramite apparizioni in programmi TV e creazione di profili social, ma residente nella provincia di Varese. L’attività ha tratto origine da una denuncia presentata alla Guardia di Finanza da un impiegato truffato dall’attività dellala quale, al fine di risolvergli gravi problematiche familiari, aveva convinto lo stesso a consegnarle, a più riprese, somme di denaro per un importo complessivo pari a 31.000, in contanti. L’uomo, dopo aver conosciuto la medium tramite un programma TV, era stato convito dalla donna di trovarsi dinanzi a un pericolo con conseguenze ...

