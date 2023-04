Demi Moore | bikini animalier proibitivo su Instagram | “Bellissima”

Leggi su dilei

(Di venerdì 21 aprile 2023)sensuale e: suha pubblicato uno scatto in cui la si può ammirare in unche mette in mostra il suo fisico tonico e asciutto. L’attrice ha 60 anni ed è in splendida forma, come dimostrano i frequenti scatti che pubblica sui social. Ma anche i commenti dei suoi follower che non hanno alcun dubbio e che possono essere tutti riassunti in un: “”., in costume:in spiaggia L’estate deve ancora arrivare maci ha già regalato quello che, a tutti gli effetti, può diventare uno dei migliori esempi di look da spiaggia. Lo ha fatto pubblicando uno scatto su ...