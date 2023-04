De Stefano | «Dimissioni da Rai Sport? Ha pesato anche caso Varriale»

(Di venerdì 21 aprile 2023) «Credo di essere la prima. Un motivo su tutti: la difficoltà ad accettare che qualcosa non si possa cambiare. In Rai se provi a fare una scelta diversa diventi subito un nemico. A me tentare piace, credo che ogni tanto non sia male percorrere un’altra strada. Lo ha detto Alessandra De, dimessasi nelle scorse settimane L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

È già al lavoro a Parigi. Come corrispondente. Alessandra De, 57 anni, prima direttore donna di Rai Sport, è fresca di. Il suo viaggio da pioniera è durato poco. " Ne me quittes pas " all'incontrario. Si è dimessa dopo 18 mesi: il suo ...... con Barbara Zilli ancora alle Finanze eZannier alle Politiche agricole. A far parte della ...E NUOVI CONSIGLIERI Attesa oggi non solo per i nomi degli assessori e per le deleghe, ma ...Il consigliere comunale di Varese IdealeClerici ha rassegnato nella mattina del 19 aprile 2019 le sueda consigliere comunale in comune a Varese . Dopo il successo della sua formazione in regione, Lombardia Ideale , è ...

De Stefano: «Dimissioni da Rai Sport Ha pesato anche caso ... Calcio e Finanza

L'esponente d'opposizione a Palazzo Estense si dimette. Sarà capo di Gabinetto dell'assessore regionale all'Ambiente e assumerà il ruolo di coordinatore cittadino del movimento: "Al lavoro per il futu ...VARESE, 19 aprile 2023-Stefano Clerici, ha formalizzato le proprie dimissioni da Consigliere comunale. L’esponente di Varese Ideale a Palazzo Estense sarà sostituito dal coordinatore cittadino Franco ...