De Siervo | «In Europa risultati eccezionali | la Serie A tornerà in cima al mondo»

(Di venerdì 21 aprile 2023) Luigi De, ad della LegaA, ha parlato deiche stanno ottenendo le squadre italiane in campo europeo Luigi De, ad della LegaA, ha così parlato deidei club italiani fuori dai confini. Le dichiarazioni riportate da Gazzetta.it. LE PAROLE – «Risultato eccezionale, non era mai successo. Esprimo piena e profonda soddisfazione e un ringraziamento a tutte le sette squadre che inhanno tenuto alto il valore del nostro calcio. Stiamo dimostrando che siamo sul pezzo. Ci credevamo, siamo convinti che questo fatto, nell’anno della vendita dei diritti tv, riporterà inalil nostro calcio: stiamo tornando a raccontarci per quello che siamo. È stato un percorso lungo, nato nel ...

