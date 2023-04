De Siervo | «Cinque squadre nelle semifinali europee è un risultato storico Complimenti anche al Napoli» 

(Di venerdì 21 aprile 2023) La soddisfazione dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De, il giorno dopo l’approdo in semifinale di Europa e Conference League di Juventus, Roma e Fiorentina è forte. Soprattutto se si pensa che queste tresi sono aggiunte a Milan e Inter, in semifinale di Champions League per un grande derby europeo. Mai, prima di quest’anno, l’Italia aveva presentatoin semifinaletre massime competizioni. De: «Unche ci godiamo con soddisfazione» Lo stesso amministratore delegato della Lega ha rilasciato all’Ansa delle dichiarazioni sulla performance delleitaliane in ambito europeo. Deha detto: «Il calcio italiano ha stabilito il proprio ...

