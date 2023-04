Ddl concorrenza | ecco i contatori intelligenti Gare per gli ambulanti dopo 12 anni 

(Di venerdì 21 aprile 2023) AGI - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il ddl. Lo rende noto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Il Ddl introduce una norma incentrata sulla promozione dell'utilizzo dei '' (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia elettrica. Il testo dispone anche il potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale. Tra le principali novità anche l'assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche per il commercio al dettaglio tramitea evidenza pubblica, a partire sin da subito dai posteggi non ancora assegnati. Il testo salvaguarda però il legittimo affidamento degli attuali concessionari, che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via ...

Nelè prevista altresì l'introduzione del processo di "cold ironing" che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto, senza però far venir meno l'erogazione ...'Legge annuale sulla: fatta! Al servizio dei cittadini e delle imprese' ha scritto esultante su Twitter il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso . Il provvedimento, ha ...

Al terzo tentativo il nuovo disegno di legge per la concorrenza supera l’esame del Consiglio dei ministri. Dopo due passaggi a vuoto, causati dalle divergenze interne alla maggioranza sulla norma per ...Il riordino del commercio ambulante è stato riscritto tre volte prima di avere il via libera all’interno del Ddl concorrenza. Decisivo il confronto preventivo con i funzionari della Commissione europe ...