Davidovich Fokina | magia a rete contro Alcaraz | la pallina torna nella sua metà campo VIDEO

PISTA RAFA NADAL Ore 13:30 - (9) Musetti vs (2) Tsitsipas Ore 16:00 - (1) Alcaraz o (10)vs (15) F. Cerundolo vs (12) EvansNell'altra semifinale si sfideranno i vincenti degli incontri tra gli spagnoli Carlos Alcaraz ee quello tra il britannico Daniel Evanz e l'argentino Francisco ...... DE MINAUR (Aus) - TSITSIPAS (Gre) (Pero - Colangelo) non prima delle 16: ALCARAZ (Spa) -(Spa) (Boschetto - Golarsa) a seguire: EVANS (Gbr) - CERUNDOLO

Davidovich Fokina: "Giocare contro Alcaraz è come giocare con i big ... Tennis World Italia

Sinner costretto al ritiro per infortunio: Jannik non sarà in campo nel derby contro Musetti per i quarti dell'ATP Barcellona di tennis in programma oggi. Lorenzo Musetti, dunque, si qualifica per la ...L'azzurro, dopo il match contro Nishioka, aveva parlato di stanchezza e crampi. L'annuncio arriva a poco meno di un'ora dalla partita ...