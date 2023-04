Davide Ferrerio | tensione al processo a Crotone Il fratello | Minacciato di morte Il pm chiede 20 anni per l' autore del pestaggio

... poi gli insulti reciproci e infine le minacce: sarebbe accaduto questa mattina all'esterno del palazzo di giustizia di Crotone quando si sono incrociati i familiari di, il ventenne ...Arriverà oggi la sentenza sul caso di, il giovane pestato a Crotone per uno scambio di persone e adesso in coma irreversibile. Durante la diretta di ' Storie Italiane ' dal tribunale di Crotone , la famiglia del ragazzo ...Per il pestaggio di, un ragazzo di Bologna picchiato lo scorso 11 agosto, il pm Pasquale Festa ha chiesto vent'anni di reclusione per Nicolò Passalacqua. L'accusa è di tentato omicidio aggravato. Da quel ...

Davide Ferrerio, tensione al processo a Crotone. Il fratello: "Minacciato di morte". Il pm chiede 20 anni per… La Repubblica

Attimi di tensione a Crotone prima dell’inizio del processo a Niccolò Passalacqua, di 23 anni, per l’aggressione a Davide Ferrerio, il giovane bolognese aggredito e ridotto in fin di vita l’11 agosto ...Arriverà oggi la sentenza sul caso di Davide Ferrerio, il giovane pestato a Crotone per uno scambio di persone e adesso in coma irreversibile. Durante la diretta di ...