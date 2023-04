Davide Ferrerio scambiato per un altro e ridotto a un vegetale | il suo aggressore condannato a 20 anni

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 aprile 2023) “Lo Stato ha risposto, non ci ha lasciato da soli”, dice dopo la sentenza la madre di: Nicolò Passalacqua, il 23enne che ha picchiato suo figlio, è statooggi a 10e 4 mesi di reclusione dal gup di Crotone. Era l’agosto scorso, nella città calabrese, 21, si trovava per trascorrere le vacanze: fu aggredito con ferocia e da quel giorno è in stato vegetativo, addormentato in un coma irreversibile. Tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dei futili motivi il reato contestato a Passalacqua, che si scagliò contro il coetaneo per errore, scambiandolo per l’amante di una sua amica 17enne. “Un po’ di giustizia è stata fatta – dice mamma Giusy – Il dolore è talmente lancinante, disumano, assurdo che non riesco a pensare ad ...