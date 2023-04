Davide Ferrerio in coma | 20 anni e 4 mesi ad aggressore

(Di venerdì 21 aprile 2023) Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Una condanna a ventie 4è stata inflitta dal gup di Crotone a Nicolò Passalacqua nel processo per il caso della brutale aggressione a, il giovane di Bologna indopo essere stato pestato l'estate scorsa mentre era in vacanza a Crotone. "Le sentenze non si commentano ma si rispettano. Certo, rispettare questa sentenza è molto difficile e speriamo che il giudice abbia il polso per motivare una condanna così pesante", commenta all'Adnkronos Salvatore Iannone, legale di Passalacqua. "Vedremo le motivazioni e valuteremo", continua sottolineando che "il fatto è grave e nessuno lo ha mai contestato, ma una condanna a 20in rito abbreviato non rende giustizia, secondo me, a nessuna delle parti in causa".

