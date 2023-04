Davide Ferrerio | condannato a 20 anni il rom La madre | Ora i mandanti

... il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone, Elvezia Cordasco, ha accordato un risarcimento danni di 1 milione 305 mila euro a favore di, il giovane bolognese ...Il giovane, 21 anni bolognese venne pestato nell'estate scorsa a Crotone a causa di uno scambio di persona: da allora è in coma ...Una condanna a venti anni e 4 mesi è stata inflitta dal gup di Crotone a Nicolò Passalacqua nel processo per il caso della brutale aggressione a, il giovane di Bologna in coma dopo essere stato pestato l'estate scorsa mentre era in vacanza a Crotone. 'Le sentenze non si commentano ma si rispettano. Certo, rispettare questa ...

Crotone, aggressione a Davide Ferrerio: condannato a 20 anni Nicolò Passalacqua Corriere della Sera

Nicolò Passalacqua, il 23enne rom che massacrò di botte il 21enne di Bologna, è stato condannato a 20 anni e 4 mesi di carcere. La mamma di Davide: "Un po' di… Leggi ...“Lo Stato ha risposto, non ci ha lasciato da soli”, dice dopo la sentenza la madre di Davide Ferrerio: Nicolò Passalacqua, il 23enne che ha picchiato suo figlio, è stato condannato oggi a 10 anni e 4 ...