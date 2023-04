Davide Ferrerio | chiesti 20 anni per il rom che lo ridusse in coma

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il pm ha chiesto 20di reclusione per Nicolò Passalacqua, il 23enne rom che massacrò di botte il 21enne di Bologna. Tensioni in aula tra le famiglie prima dell'udienza. Il fratello di: "Mi hanno minacciato di morte"

... il 23enne di Colleferro accusato di tentato omicidio aggravato per l'aggressione al giovane bologneseridotto in fin di vita per uno scambio di persona la sera dell'11 agosto dello ...... poi gli insulti reciproci e infine le minacce: sarebbe accaduto questa mattina all'esterno del palazzo di giustizia di Crotone quando si sono incrociati i familiari di, il ventenne ...Arriverà oggi la sentenza sul caso di, il giovane pestato a Crotone per uno scambio di persone e adesso in coma irreversibile. Durante la diretta di ' Storie Italiane ' dal tribunale di Crotone , la famiglia del ragazzo ...

Davide Ferrerio, tensione al processo a Crotone. Il fratello: "Minacciato di morte". Il pm chiede 20 anni per… La Repubblica

Il pm ha chiesto 20 anni di reclusione per Nicolò Passalacqua, il 23enne rom che massacrò di botte il 21enne di Bologna. Tensioni in aula tra le famiglie prima dell'udienza. Il fratello di Davide: "Mi ...Il pm della procura di Crotone Pasquale Festa ha chiesto la condanna a 20 anni di reclusione per Nicolò Passalacqua, il 23enne accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dei futili ...