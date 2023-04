Danilo Petrucci | ecco il suo obiettivo in questa stagione di SBK

(Di venerdì 21 aprile 2023) Un ritorno che ha generato, certamente, del rumore.si è calato nuovamente nel mondo della Superbike dopo aver girato l’intero universo motoristico del nostro Pianeta: dalla Dakar alla MotoAmerica passando per la famosa MotoGP, infatti, il centauro ternano ha sempre accettato sfide nuove e stimolanti. Inè stata Barni Spark Racing Ducati ad ammaliare le sue attenzioni con un progetto che lo ha catapultato ancora nella SBK: ma qual è l’dell’italiano? Le dichiarazioni didi Barni (Credit foto – pagina Facebook del centauro)“Ero ancora negli Stati Uniti impegnato nelle ultime gare della scorsa. Ci stavamo confrontando con Ducati e Barni per intraprendere un percorso per arrivare in ...

SBK 2023. Danilo Petrucci: "Voglio entrare nella storia" - Superbike Moto.it

“Ero ancora negli Stati Uniti impegnato nelle ultime gare della scorsa stagione. Ci stavamo confrontando con Ducati e Barni per intraprendere un percorso per arrivare in SBK e ho iniziato a cercare su ...In una recente intervista Petrucci ha parlato dei suoi obiettivi prossimi e remoti in SBK. Se vincesse una gara sarebbe l’unico ad averlo fatto in Stock 1000, GP, SBK, Moto America e Rally Dakar ...