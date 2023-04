Daniela Lo Verde | chi è la preside dello Zen arrestata a Palermo | l’impegno antimafia | le minacce e l’onorificenza ricevuta da Mattarella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 aprile 2023)Lo, laper corruzione e peculato, era un volto simbolo dell’palermitana: la sua scuola, l’Istituto comprensivo FalconeZen, era riconosciuta come un presidio di legalità e contro la dispersione scolastica in un quartiere isolato e difficile. La struttura era stata più volte oggetto di intimidazioni, furti e atti vandalici: nel luglio 2017, il busto di Giovanni Falcone installato al suo esterno era stato divelto e usato come ariete per rompere il muro dell’edificio, causando un’ondata di indignazione in tutta Italia. Pochi giorni dopo, di fronte alla scuola era stato trovato il cadavere di un uccello con la testa mozzata. Nel febbraio 2018 i vandali avevano danneggiato l’impianto di aerazione dopo aver rotto una finestra dall’esterno, ...