Dallo Storytelling alla web radio | gli studenti diventano autori di podcast Ne parliamo con Irene Gualdo docente di italiano e latino

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 21 aprile 2023) Dagli inizi degli anni 2000 ilentra a far parte delle nostre vite di adulti mentre è nella “natura” delle cose dei nativi digitali degli attuali. Poter ascoltare gli audio in mobilità sui propri dispositivi, anche non necessariamente connessi, è di grande utilità per la propria crescita, informazione e studio come molti insegnanti e docenti testimoniano facendone uso quotidiano. L'articolo .