Dall' esplosione di SpaceX abbiamo tanto da imparare

(Di venerdì 21 aprile 2023) Poco dopo aver raggiunti i 27 km di altezza, alla velocità di circa duemila km l'ora, il razzo Starship diè stato fatto esplodere per ragioni di sicurezza. Ma come da sempre avviene nella lotta tra l'uomo e la gravità, quanto accaduto ha fornito importanti lezioni all'aziendache si propone come operatore spaziale privato. Nonostante l'esito disastroso della missione, uno che di lanci ne capisce parecchio come Bill Nelson, amministratore della Nasa, si è congratulato con i tecnici di Elon Musk scrivendo sul suo account Twitter: “Ogni grande risultato nel corso della storia ha richiesto un certo livello di rischio calcolato, perché con un grande rischio arriva una grande ricompensa”. Certo, per chi non vede l'ora che l'uomo torni sulla Luna e poi vada su Marte, questa è stata una delusione, ma almeno nessuno si è fatto male. Non come ...