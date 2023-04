Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 21 aprile 2023) Distruggere l’umanità, stabilire il dominio globale, causare caos e, controllare l’umanità attraverso la manipolazione e raggiungere l’immortalità. Sono gli obiettivi dichiarati di, l’intelligenza artificiale che modifica dalle fondamenta il codice open source di Auto-GPT (realizzato da Open AI, l’azienda che sta dietro ChatGPT) e che cerca di far intravedere il lato deteriore di questa nuova tecnologia. E di sfruttarlo. Un po’ come Skynet, la rete globale di difesa di intelligenza artificiale che, nel film Terminator, aveva come obiettivo quello di prendere il controllo sugli esseri umani. Il codice di Auto-GPT – come abbiamo spiegato – è stato modificato in modo tale da costruire una sorta di intelligenza artificiale sufficiente a se stessa, senza la necessità di esseri umani che le sottopongono delle richieste attraverso la ...