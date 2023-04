Dagli insulti a Fedez alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale | chi è Achille Costacurta

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 aprile 2023)e violenza a, figlio dell’ex campione del Milan Billye dell’attrice Martina Colombari, è statoto per aver colpito con un pugno un vigile lo scorso 19 aprile, in seguito a una sfuriata che il giovane avrebbe avuto su un taxi. Si è scusato oggi sui social, ma il ragazzo – classe 2004, poco più che maggiorenne – rischia il processo. È l’unico figlio della coppia, nel 2021 su Instagram lanciò un’accusa pesante dicendo di essere stato aggredito da alcuni poliziotti a Parma, che gli avrebbero perforato il timpano, perché aveva violato il coprifuoco durante le regole in vigore per il lockdown. Una storia che non ha più avuto seguito. Durante la pandemia avrebbe vissuto momenti difficili, come successo a ...