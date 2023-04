Da Topolino alla Marvel | una mostra multimediale in Germania per il centenario Disney

DaMarvel, Disney mette in mostra la sua eredita' culturale in una mostra multimediale che racconta i suoi 100 anni di storia. La Disney, colosso statunitense dell'intrattenimento, celebra ......adatti a grandi e piccini ! Il Museo di Santa Giulia dà il benvenuto a un pomeriggio dedicato... La storia racconta la vicenda di un piccoloche, una volta addentratosi nel bosco, prova a ......una delle più grandi novità di questo 2023 per Stellantis insiemenuova Fiat 600 che invece tornerà nelle vesti di crossover compatto. Un video mostra come potrebbe essere la nuova Fiat...

Da Topolino alla Marvel, una mostra multimediale in Germania per il ... Agenzia ANSA

Da Topolino alla Marvel, Disney mette in mostra la sua eredita' culturale in una mostra multimediale che racconta i suoi 100 anni di storia.Monaco di Baviera, 21 apr. (askanews) - Da Topolino alla Marvel, passando per Frozen, Winnie the Pooh e Star Wars: 100 anni di Disney e la sua eredità culturale vengono raccontati in una mostra multim ...