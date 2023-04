Da Topolino a Star Wars | in mostra la magia di 100 anni di Disney

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 21 aprile 2023) Daalla Marvel, passando per Frozen, Winnie the Pooh e: 100die la sua eredità culturale vengono raccontati in unamultimediale. La retrospettiva è stata inaugurata a Monaco, ed è la prima tappa di un tour europeo. "È sia per le persone che sono grandi fan della, che conoscono già molte cose sulla, che per le persone che non ne sanno molto. Voglio che tutti capiscano e imparino di più su" spiega Becky Cline, direttrice degli archivi.video width="746" height="420" ...