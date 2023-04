' Da noi a ruota libera' con Francesca Fialdini | gli ospiti della puntata di domenica

Domenica 23 aprile, alle 17:20 su Rai1, nuovo appuntamento con ' Da… alibera ', il programma condotto da Francesca Fialdini , realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si ...Inizia a girare ladei cambi e lui non si fa trovare pronto. Si fa trovare prontissimo. ... Alla fine penso che ai punti avremmo meritato qualcosa in più. Sapevamo che il Veneto giocava 4 - 3 -...La politica ambientale cheattorno alla crocieristica e all'attività portuale, come ... che ha creduto nel sogno di portare le crociere a Chioggia e, con, in un turismo integrato nel ...

Da noi... a ruota libera: Anna Pettinelli e gli altri ospiti di oggi Today.it

Domenica 23 aprile, alle 17:20 su Rai1, nuovo appuntamento con “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca ...La prima delle ruote panoramiche al mondo fu costruita nel lontano 1893 a Chicago su progetto dell'ingegnere statunitense George Ferris. Proprio da lui deriva il nome "Ferris wheel", con cui si indica ...