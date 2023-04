Da Lecce a Sabaudia | la fronda dei sindaci che rompe il monopolio dei balneari

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 21 aprile 2023) L'Anci, fino a ora, non ha assunto una posizione univoca sulle concessioni delle spiagge. Il sindaco Mosca: "Chi tra i colleghi non si allinea alle disposizioni europee lo fa per partito preso o perché non ha compreso la sentenza della Corte di giustizia europea"