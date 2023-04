(Di venerdì 21 aprile 2023) I campioni non sono pronti ad abdicare. Dominano Sacramento in Gara 3 e accorciano le distanze nella serie: 1 - 2, adesso. Vincono, anzi stravincono, pur senza Green (sospeso) e Payton (ammalato). ...

con già 18 punti. Nel secondo tempo Golden State dilaga:è sempre sul pezzo, Monk totalmente neutralizzato, Huerter non segna mai dal perimetro, Thompson si scalda nell'ultimo quarto. ...... però, sono doti che sulla bilancia pesano tanto, per questo Stephe compagni (con il ... Male New Orleans , legata a doppio filo all'incostanza di Zion Williamson , che in campoma pure ...Golden State ringrazia l'ottima prova del duo- Wiggins (58 punti in due). Dallas paga invece i tantissimi errori dalla lunga distanza (13/45). Mai nessuno ha recuperato uno svantaggio di 0 - 3.

Curry incanta, i Warriors rialzano la testa. Booker e Maxey lanciano Phoenix e Philly La Gazzetta dello Sport

Golden State vince in casa e riapre la serie con Sacramento, Phoenix e Philadelphia si impongono a Brooklyn e a casa Clippers. Il dettaglio delle tre partite della notte italiana del primo turno di pl ...