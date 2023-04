Curling misto | Mondiali 2023 | il calendario delle partite dell’Italia Orari | programma | tv | dove vederle

(Di venerdì 21 aprile 2023) L’Italia vuole essere grande protagonista aididoppio, che andranno in scena a Gangneung (Corea del Sud) dal 22 al 29 aprile. Le venti squadre partecipanti sono state suddivise in due gironi da dieci formazioni ciascuno, ciascuna incrocerà le altre nove presenti nel proprio raggruppamento. Le vincitrici dei due raggruppamenti accederano direttamente alle semifinali, mentre seconde e terze classificate saranno impegnate in un playoff di ammissione. Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo A in cui spiccano Scozia e Canada. A scendere sul ghiaccio saranno Stefania Constantini e Sebastiano Arman. La Campionessa Olimpica di Pechino 2022 non è più affiancata da Amos Mosaner con cui aveva trionfato ai Giochi, ma ha ormai stabilmente cambiato il partner di gioco. Di seguito il ...

SABATO 22 APRILE Round robin, sessione 1 - Ore 3.00 Corea del Sud - Ungheria Olanda - Australia Canada - Scozia Italia - Repubblica Ceca Estonia - ...Si aprono sabato, in Corea del Sud, i Mondiali 2023 di doppio misto di curling, con l'Italia pronta a scendere sul ghiaccio del Gangneung Curling Centre con la coppia formata Stefania Constantini e Sebastiano Arman. 20 le formazioni che prenderanno parte

