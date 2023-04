Cupra Tavascan - Guida caliente

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lapresenta la, secondo modello elettrico dopo la Born e prima Suv a batteria del giovane marchio sportivo spagnolo. Presentata come concept nel 2019, è basata sulla piattaforma Meb e sarà prodotta nella fabbrica cinese di Anhui. Lasarà in vendita nel primo trimestre del 2024, ma i prezzi di listino non sono ancora stati comunicati. La Suv coupé apre un nuovo corso. Con lalaapre ad una nuova fase della propria espansione, che includerà, entro il 2025, le già annunciate UrbanRebel elettrica e Terramar Phev. Laha una impostazione da Suv-coupé ed è lunga 4,64 metri con un passo di 2,76 metri e 540 litri di capacità del vano bagagli: sono misure quasi analoghe rispetto alle cugine Volkswagen ID.5 e Skoda Enyaq Coupé. La vettura introduce ...