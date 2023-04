Cupra - La concept DarkRebel | per ora virtuale | debutterà a settembre

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 21 aprile 2023) Lal'ha svelata come una sportscar, ma è evidente che la, che ha chiuso la serata di presentazione della Tavascan, è qualcosa di più. Configurabile sul metaverso. Sul palco di Berlino solcato dalla Tavascan è apparsa soltanto come una proiezione in 3D e ha dichiarato la propria immaterialità nel legarsi alla realtàdi un configuratore nel metaverso, dove chi si iscrive e crea un proprio avatar può poi personalizzare a piacere la sua. Tuttavia, Quattroruote è riuscita a sapere che presto questafarà il suo esordio come modello fisico. L'appuntamento più probabile? A, al Salone di Francoforte. Il prossimo step. Del resto Wayne Griffiths, ceo della(oltre che ...