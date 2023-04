Crotone | in coma irreversibile dopo il pestaggio | Passalacqua condannato a 20 anni e 4 mesi per l’aggressione a Davide Ferrerio

Leggi Anche, giovane indopo aggressione: arrestate madre e figlia Leggi Anche Ragazzo picchiato a, il supporto di Pippo Inzaghi: 'Davide so che sei un leone' TI POTREBBE ......accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dei futili motivi per l'aggressione a Davide Ferrerio avvenuta al'11 agosto 2022. Il 21enne bolognese da quella data è in......accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dei futili motivi per l'aggressione a Davide Ferrerio avvenuta al'11 agosto 2022. Il 21enne bolognese da quella data è in...

Crotone, picchiò e mandò in coma Davide Ferrerio: condannato a 20 anni TGCOM

Venti anni e 4 mesi di reclusione: è questa la condanna inflitta dal gup di Crotone a Nicolò Passalacqua, il 23enne accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e ...Venti anni e quattro mesi di reclusione: è questa la decisione del gup di Crotone nei confronti di Nicolò Passalacqua, il 23enne accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futil ...