Crotone | aggressione a Davide Ferrerio | condannato a 20 anni Nicolò Passalacqua

(Di venerdì 21 aprile 2023) Il 23enne calabrese dovrà pagare anche 1,3 milioni di euro di risarcimento: era accusato di aver ridotto in stato vegetativo il giovane bolognese, malmenato l’11 agosto 2022 dopo uno scambio di persona. In aula insulti tra le due famiglie

Nicolò Passalacqua, di 23 anni, l'11 agosto 2022 a Crotone ridusse in fin di vita Davide Ferrerio di 21 anni. All'origine del gesto un assurdo scambio di persona. Passalacqua è stato riconosciuto resp ...Le richieste del pm per Nicolo Passalacqua dopo l'aggressione di Crotone nata da uno scambio di persona. In aula sfiorata la rissa tra familiari delle parti ...