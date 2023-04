Cristina Scozia | chi era la ciclista uccisa da una betoniera a Milano | personal trainer 39enne | lascia una bimba piccola

(Di venerdì 21 aprile 2023) Istruttrice anche di ginnastica artistica, in tanti la ricordano: "Sempre disponibile ad aiutare tutti e bravissima con i bambini". A Crescenzago i vicini di casa hanno chiesto al parroco di ricordarla con una preghiera

"Per noi è stata molto più di un'istruttrice. Era un'amica, una compagna, sempre disponibile ad aiutare gli altri e bravissima con i bambini": così ricordanoad Alser (Associazione lombarda sport e ricreazione) Milano, dove la ciclista 39enne morta ieri dopo essere stata travolta da una betoniera insegnava ginnastica artistica. "Siamo ...La 39enne, personal trainer e mamma di una bimba di sei anni, è stata travolta da una betonieria all'angolo tra via Sforza e corso di Porta Vittoria. La procura di Milano ha aperto un fascicolo per ...La 39enne lascia una bimba di 6 anni L'ultima ciclista vittima di un incidente mortale a Milano provocato da un mezzo pesante si chiamava. La 39enne è stata travolta da una betoniera ...

Cristina Scozia, la ciclista investita e uccisa a Milano: personal trainer e mamma di una bimba di 6 anni Corriere Milano

Istruttrice anche di ginnastica artistica, in tanti la ricordano: "Sempre disponibile ad aiutare tutti e bravissima con i bambini". A Crescenzago i ...La proposta del primo cittadino sulla sicurezza dei ciclisti dopo l’incidente in corso di Porta Vittoria che ha provocato la morte di Cristina Scozia ...