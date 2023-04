Crema di mele stabile | senza panna e uova | ottima per decorare e farcire

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 21 aprile 2023)diperQuanto sono buone le creme? Ne esistono di tutti i tipi e trasformano dei semplici impasti lievitati, in dolci golosissimi, le ricette per farle non si contano. Il problema a cui andiamo incontro, però, e che spesso le farciture per dolci non sono sufficientemente stabili per essere usate anche come decorazioni, a meno che non aggiungiamo degli addensanti, che non sono sempre semplicissimi da usare. Oggi impariamo a fare unaalle, buona leggera e stabilissima, tanto da poter essere usata anche come decorazione per i cup cake, non servirà né gelatina né colla di pesce. Cosa stiamo aspettando? A lavoro, serviranno pochi ...