Crema all’uovo nel forno | un dessert della tradizione | ma rivisitato!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 21 aprile 2023) Le ricette tradizionali sono sempre insuperabili! Questaalne è la prova più evidente. Cuoce a bagnomaria e ha una consistenza cremosa e fondente, un sapore avvolgente alla vaniglia e una crosticina appena appena croccante che la rende indimenticabile. In breve, è una vera delizia! Non perdetevi questa ricetta, anzi mettetevi al lavoro, i vostri cari vi ripagheranno delle fatiche, con applausi e complimenti a non finire per questoche riporta a galla i ricordi d’infanzia, quando ogni piatto era genuino e ricco di tutto il gustocampagna. La cottura lenta, infine, regalerà al vostrouna resa finale da manuale. Potete scegliere se utilizzare latte vaccino o vegetale, indifferentemente, a seconda delle eventuali intolleranze in famiglia o degli ...