Covid Toscana | 222 nuovi casi | nessun decesso

Covid, in Toscana altri 3 decessi e 353 nuovi casi Toscana Media News

Sono 222 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 78 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 144 con test rapido ...Ecco il bollettino dei casi covid riscontrati a Grosseto, in provincia di Grosseto, in Toscana e il numero di decessi, guarigioni, ricoveri ...