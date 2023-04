(Di venerdì 21 aprile 2023) Inserita tra le varianti d'interesse, osservata speciale insieme a Kraken La(XBB.1.16) di Sars-CoV-2 è stata aggiunta all’elenco delle varianti d’interesse (Voi) monitorate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a seguito di un incontro del gruppo consultivo tecnico sull’evoluzione del virus Tag-Ve che si è tenuta il 17 aprile. A darne notizia è l’Oms nel suo aggiornamento settimanale su. L’agenzia Onu per la Salute sta dunque attualmente monitorando due varianti d’interesse: Kraken (XBB.1.5) e(XBB.1.16). Oltre a queste osservate speciali, si vigila anche su 6 varianti sotto monitoraggio (Vum) e sui loro sottolignaggi: vale a dire BA.2.75 (Centaurus), CH.1.1 (Orthrus), BQ.1 (la famiglia di Cerberus), XBB (Gryphon), XBB.1.9.1 (Hyperion) e XBF (Bythos). La ragione per cui si è ...

Covid, Oms: "Variante Arturo può diffondersi e far salire contagi" Adnkronos

La variante Arturo (XBB.1.16) di Sars-CoV-2 è stata aggiunta all’elenco delle varianti d’interesse (Voi) monitorate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a seguito di un incontro del gruppo ...In queste due Regioni dell’Oms infatti si segnalano incrementi sia dei contagi che dei decessi nelle ultime 4 settimane. A livello globale, invece, nuovi casi e decessi sono in calo, rispettivamente, ...