Covid oggi Italia | sale incidenza ma cala Rt | dati Iss

(Di venerdì 21 aprile 2023) Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Torna a salire l'diinmentre scende l'Rt. E' quanto emerge daiprincipali del monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. A livello nazionale, spiega l'Iss, l'diè in aumento a 48 nuovi casi ogni 100.000 abitanti (nel periodo 14-20 aprile) contro i 37 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente (7-13 aprile). L'indice di trasmissibilità Rt diincontinua invece a essere in calo: quello medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 nel periodo 29 marzo-11 aprile 2023 (range 0,87-1,19), "in lieve diminuzione" rispetto al periodo precedente (quando era a 0,97), e "al di sotto della ...

Un incidente avvenuto a Lanzhou, in contemporanea all'origine della pandemia, risolleva la questione della sicurezza dei laboratori in Cina, spesso non ...