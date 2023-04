Covid oggi Italia | sale incidenza ma cala Rt | dati Iss

Sono in lieve aumento i ricoverie i pazienti col virus in terapia intensiva: 'Il tasso di occupazione in terapia intensiva' da parte di pazienti'sale leggermente all'1% (rilevazione ...... perché 'non ha senso perché il Sars - Cov - 2 non è più grave,, rispetto a altri virus ... Leggi anche ›Arturo: la nuova variante anche in Italia. Cosa sapere E mascherine no Opinione ......dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché nell'emergenza della pandemia per il... Le news della scuola in primo piano,: https://www.tecnicadellascuola.it/le - notizie - del - ...

Covid Italia, mascherine in ospedale e Rsa: nuove regole da 1 maggio Adnkronos

Chiuso il bar ristorante Lo Stalliere di Modena nell'ambito di un'indagine che vede quattro persone indagate per trasferimento fraudolento di valori ...L’incidenza di nuovi casi di Covid-19 è in aumento: nella settimana 14-20 aprile cresce a 48 casi per 100mila abitanti dai 37 dello scorso monitoraggio. "Complessivamente basso" ...