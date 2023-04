Covid oggi Italia | 27 982 contagi e 191 morti nell' ultima settimana

(Di venerdì 21 aprile 2023) Milano, 21 apr. (Adnkronos Salute) - Aumentano ancora iine tornano a risalire idal 14 al 20 aprile si sono registrati 27.982 nuovi casi di-19, in crescita del 28,5% rispetto allaprecedente (quando erano 21.779). Sono stati 191 i decessi in 7 giorni, con un incremento del 48,1% rispetto allaprecedente (quando erano 129). Sono i dati del bollettinole del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da-19. Resta sostanzialmente stabile il tasso di positività per-19 in...

A darne notizia è stata la stessa Oms, nel suo aggiornamento settimanale sul. La variante ... Stando alle informazioni disponibili ad, dunque, non dovrebbe trattarsi di una variante più ...Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad, il totale dei tamponi ...... e ha poi accelerato a causa della politica 'zero -' cinese che per mesi ha rallentato i ...in India la diffusione degli iPhone è solo al 46,5% (contro l'81,6% degli Stati Uniti) e genera 6 ...

Covid oggi Italia, sale incidenza ma cala Rt: dati Iss Adnkronos

ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana 14-20 aprile sul fronte del Covid-19 si registrano 27.982 nuovi casi positivi con una variazione di +28,5% rispetto ai 21.779 della settimana precedente. In aumento ...che potrebbe essere il momento di tracciare la pandemia in modo diverso, poiché la letalità del Covid-19 è diminuita, confermando un’indiscrezione del quotidiano El País secondo cui il governo sta ...