Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute, che fotografano l'andamento della situazione epidemiologica da- 19. Resta sostanzialmente stabile il tasso di positività per ...A darne notizia è stata la stessa Oms, nel suo aggiornamento settimanale sul. La variante ... Stando alle informazioni disponibili ad, dunque, non dovrebbe trattarsi di una variante più ...Ad- secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione - le persone ...

Covid oggi Italia, 27.982 contagi e 191 morti nell'ultima settimana Adnkronos

Aumentano i casi di Covid e i decessi in Italia negli ultimi sette giorni, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Tra il 14 e il 20 aprile 2023 si sono registrati 27.982 nuovi positivi in ...Ancora il decesso di una persona. I nuovi casi sono 262. I ricoverati sono 29 (+5). Nessuno in terapia intensiva (-1) Coronavirus: il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari diffuso ...