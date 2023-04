Covid | allerta per la variante Arturo | sintomi e contagiosità | l’OMS | ‘Può diffondersi a livello globale’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 aprile 2023) Ritorna l’estate e gli scienziati ci tornano a parlare di. Questa volta, l’allarme viene lanciata sulla, che secondo gli stessi virologi è a rischio espansione in 31 paesi del mondo: tra questi, sfortunatamente diremmo, c’è pure l’Italia. Che “” possa mandare all’aria le nostre vacanze estive? Speriamo di no, malancia un forte allarmismo: “Oggi questo tipo di virus ha una grande carica virale, tanto da potersi diffondere nuovamente aglobale in poco tempo”., i virologi lanciano l’allarme contro lasarebbe l’ennesimadel-19, con il virus conosciuto anche con il nome di “XBB.1.16”. Si tratterebbe di ...