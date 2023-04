Così la storia di Enea poteva essere diversa

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 aprile 2023) Sul gesto della madre che ha lasciato il suo neonato davanti a una clinica si sospenda il giudizio. Ma è certo che l’Italia non favorisce chi mette al mondo figli. È nota ormai a tutti la vicenda del piccolo, guance rosse, capelli scuri, 2 chili e 600 grammi e circa una settimana di vita quando, il giorno di Pasqua, è stato abbandonato dalla mamma alla clinica Mangiagalli di Milano. Qui, infatti, c’è una Culla per la vita dove le mamme che lo decidono lasciano il loro bambino o la loro bambina in quella che una volta si chiamava «Ruota», all’interno dei conventi. La Culla permette alle mamme di non arrivare a scelte più estreme, che comunque esistono, come quelle che hanno impressionato tutti, cioè sacchetti di plastica contenenti neonati in un cassonetto. Fin dal Quattrocento, a Firenze , si lasciavano i piccoli - non desiderati o che non si ...