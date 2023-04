(Di venerdì 21 aprile 2023) Riconoscendo i sintomi tipici delche si sta avvicinando, mamma e papà hanno subito raccolto tutto il necessario, si sono messi in auto e sono partiti alla volta dell’. Un viaggio durato però pochissimi chilometri perché il loro, secondogenito, di attendere l’arrivo al Bolognini di Seriate proprio non ne ha voluto sapere: ha preferito venire alla luce in, tra le braccia della mamma e dell’equipaggio. Il lieto evento risale a qualche giorno fa, quando la famiglia, partita da un paese della media Valle Seriana, si stava preparando ad accogliere un nuovo membro: era esattamente il giorno del termine della gravidanza e, puntualissimo, il piccolo ha iniziato a bussare alle porte del mondo già dalle prime ore del mattino. Lungo la strada, però, un paio di paesi dopo quello di residenza, ecco che ...

Corsa in ospedale per il parto: ma il bimbo ha fretta e nasce in ambulanza BergamoNews.it

