Corruzione e peculato | arrestata Preside antimafia di Palermo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 21 aprile 2023)(ITALPRESS) – C'è anche lasimbolo della scuola “Giovanni Falcone” del quartiere Zen ditra gli arrestati dai Carabinieri con le accuse dinell'ambito di un'inchiesta sulle gestione dei fondi di spesa pubblici. Stesso provvedimento degli arresti domiciliari anche per il vice, che insieme all'indagata, si sarebbe appropriato di cibo per la mensa dell'Istituto, computer e tablet destinati agli studenti e acquistati con i finanziamenti europei erogati per vari progetti Pon. E' un primo bilancio di un'indagine coordinata dalla Procura europea, e scattata nel febbraio 2022 a seguito della denuncia di un'insegnante. Determinanti le immagini di una telecamera nascosta nella stanza della, insignita inoltre del titolo ...