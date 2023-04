Cornicione caduto in via Sant’Orsola | senso unico alternato e strada a fondo chiuso

(Di venerdì 21 aprile 2023) IN CENTRO. Il distacco è avvenuto giovedì 20 aprile, cambia la viabilità per consentire i lavori: ecco i dettagli dell’ordinanza che resterà in vigore fino al termine degli interventi.

Cornicione caduto in via Sant'Orsola: senso unico alternato e strada ... L'Eco di Bergamo

Attimi di apprensione in via Sant’Orsola, al civico 33, dove giovedì 20 aprile sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale a seguito della caduta di un cornicione sul marciapiede sottostan ...Il distacco è avvenuto ieri (20 aprile). Il provvedimento sarà valido finché non finiranno i «lavori di messa in sicurezza dell'edificio» ...